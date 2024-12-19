Путин: новые установленные в Польше противоракеты не собьют «Орешник»

Новые противоракетные системы, которые стоят в Польше, не смогут сбить российский «Орешник». Они не достанут до него, заявил президент России Владимир Путин.

«Противоракеты, установленные в Польше, до „Орешника“ не достанут», — отметил глава государства во время пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».

По его словам, на разгонном участке у российской ракеты есть уязвимость, но до позиционных районов запуска ничего не долетит. Нет таких систем, которые туда доберутся, добавил президент.

Ранее Путин сказал, что он принимал решение об изготовлении ракетного комплекса «Орешник». Это новое оружие.