Путин принимал решение о разработке «Орешника»

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что участвовал в принятии решения о производстве ракетного комплекса «Орешник». Верховный главнокомандующий подтвердил, что это новое оружие, и ни у одной иностранной армии нет шансов сбить «Орешник».

Путин также предложил западным экспертам определить объект для поражения «Орешником» в Киеве и устроить «высокотехнологичную дуэль 21-го века», если они «сомневаются» в новейшем российском вооружении.

«Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником“ и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», — сказал глава государства.

Путин также заявил, что не знает, почему «Орешнику» решили дать именно такое название.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — совмещенные прямая линия и большая пресс-конференция президента.

