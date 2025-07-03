3 июля отметят День ГАИ МВД России

3 июля 2025 года отмечают профессиональный праздник работников государственной автомобильной инспекции — День ГАИ России. Он появился 3 июля 2009 года благодаря приказу министра внутренних дел страны.

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР появилась в 1936 году. 3 июля было издано соответствующее положение. Уже в том году появилась необходимость регулировать дорожное движение.

В 1960-х годах СССР присоединился к Международной конвенции о дорожном движении. Первые единые правила дорожного движения начали работать в Советском Союзе с 1 января 1961 года.

Роль ГАИ в безопасности на дорогах очень важна. Ежегодно увеличивается численность транспорта, все более интенсивным оказывается движение.

Количество автомобилей растет. В этой области работа инспекторов очень сложна и необходима.

Также важно отметить положительную статистику по количеству аварий. Их число на дорогах РФ снизилось. Уменьшается и число «пьяных аварий». Тем не менее, в целом количество нарушений остается высоким, также совершаются и другие дорожные преступления, поэтому сотрудникам ГАИ предстоит еще много работы.