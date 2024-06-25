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В ЕС договорились выдвинуть премьера Эстонии на должность главы евродипломатии

Лидеры стран Евросоюза договорились выдвинуть премьера Эстонии Каю Каллас на пост главы евродипломатии. Сейчас его занимает Жозеп Боррель, сообщает ТАСС .

По данным агентства DPA, также лидеры приняли решение о переназначении Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

Также лидеры Евросоюза договорились выдвинуть на пост главы Евросовета экс-премьера Португалии Антониу Кошту, сообщает DPA.

Ранее сообщалось, что ЕС направит Украине 1,4 млрд евро в качестве военной помощи. Эти деньги взяты с использования доходов от замороженных активов России.