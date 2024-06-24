Евросоюз выделит 1,4 млрд евро в качестве военной помощи Украине в июле

ЕС направит Украине 1,4 млрд евро в качестве военной помощи, эти деньги взяты с использования доходов от замороженных активов России, сообщает « Интерфакс ».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза утвердили юридические рамки по использованию доходов с российских активов в интересах Украины. По его словам, Киеву выделят 1,4 млрд евро уже в следующем месяце.

Также он отметил, что еще миллиард евро будет передан Украине до конца года для поддержки военной промышленности, обеспечения боеприпасов и средств ПВО.

Боррель пояснил, что таким образом ЕС смог найти обходной путь «структурных трудностей», длившихся на протяжении полутора лет, и выразил надежду, что подписать соглашение с Украиной об обязательствах в безопасности удастся в ближайшее время.

В ЕС считают, что эти обязательства станут ясным посланием России относительно продолжения поддержки Украины западными странами.

Ранее США отказались считать воровством использование доходов от замороженных активов России. Там отметили, что денежные средства РФ находятся в европейском депозитарии в виде наличности, принося ему доходы, и юридических проблем в связи с этим якобы не возникает.