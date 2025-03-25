В Эр-Рияде делегатов от РФ и Украины хотели разместить в комнатах по соседству

США во время переговоров в Эр-Рияде, Саудовской Аравии, планировали разместить представителей от РФ и Украины в комнатах по соседству. Так они планировали заниматься челночной дипломатией, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров «Первому каналу», сообщает ТАСС .

«Ощущалось, что американцы хотят, как бы там посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними вот такую челночную дипломатию осуществлять, и какой-то выдать там единый текст», — сказал глава МИД РФ.

До этого Лавров комментировал желание Запада сдержать РФ и нанести поражение. По его словам, такое уже проходили во времена Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера.

Ранее Лавров сообщил, что Россия поддерживает возобновление зерновой сделки. Однако ее форма должна быть приемлемой для всех сторон.