Срочная продажа недвижимости в Московском регионе: какие квартиры продают чаще всего и почему

Будет ли расти срочная продажа недвижимости в Московском регионе до конца 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Доля объектов с явными признаками срочной продажи — значительное снижение цены, указание на срочность в описании, короткий срок экспозиции — в Московском регионе выросла на 12–15% по сравнению с началом текущего года.

Доля срочных продаж недвижимости в Московском регионе может вырасти в конце 2025 года

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Количество сделок в Московском регионе, требующих оперативной реализации демонстрирует тенденцию к росту, хотя и не носит характер «взрывного» увеличения, отмечает директор департамента развития Межотраслевой ассоциации СРО «Перспектива» Александра Аверина.

По ее словам, рост числа срочных сделок обусловлен комплексом факторов.

«Начнем с того, что экономические колебания и изменения на рынке труда создают определенное давление на бюджеты семей и частных продавцов, заставляя их искать способы быстро повысить ликвидность своих активов, в том числе путем продажи недвижимости. Более того, в 2024 году был зафиксирован рекордный максимум по ипотечным ставкам, которые по-прежнему остаются на повышенном уровне, тем самым, оказывая влияние на покупательскую способность и увеличивая сроки экспозиции объектов на рынке. И не менее важно, что на рынок выходит все больше объектов, требующих наследственной продажи. Для подобных объектов недвижимости временной фактор играет ключевую роль», — комментирует эксперт.

В сегменте срочных продаж преобладает вторичное жилье эконом- и комфорт-класса, реже — объекты бизнес-класса, требующие значительных вложений в ремонт. Частные продавцы, выставляя недвижимость на срочную продажу, вынуждены снижать цены на 10–20% ниже рыночных, что обусловлено необходимостью быстрой реализации и желанием привлечь покупателей. В отдельных случаях дисконт может достигать и 30%, особенно если объект имеет юридические обременения или требует серьезных ремонтных работ, объясняет Аверина.

Эксперт считает, что при сохранении текущих тенденций доля срочных продаж недвижимости в Московском регионе до конца 2025 года останется на высоком уровне, возможно, даже еще немного вырастет. В первую очередь это коснется продаж на вторичном рынке.

«Покупатели, осознавая эту динамику, будут и дальше выжидать более выгодных предложений, что, в свою очередь, усилит давление на продавцов. Снижение процентных ставок по ипотеке — неплохой вариант, чтобы ослабить этот тренд, но и он вряд ли приведет к его полному исчезновению» Александра Аверина директор департамента развития Межотраслевой ассоциации СРО «Перспектива»

Чаще всего с дисконтом продается жилье старше 10 лет без отделки

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Срочные продажи недвижимости действительно участились — особенно во втором квартале 2025 года, говорит руководитель центра продаж городской недвижимости Genesis Brokers Павел Оверченко.

По данным «Циан.Аналитики», доля объектов с явными признаками срочной продажи (значительное снижение цены, указание на срочность в описании, короткий срок экспозиции) в Московском регионе выросла на 12–15% по сравнению с началом года. На фоне высокой ключевой ставки и сниженного покупательского спроса часть владельцев недвижимости предпочитает продавать быстрее пусть и с дисконтом.

«Наиболее часто по срочным сделкам реализуется жилье старше 10 лет, без отделки или с необходимостью капитального ремонта. Это могут быть как “уставшие” квартиры в массовом сегменте (панельные дома, старый фонд), так и ликвидные объекты, владельцы которых готовы сделать скидку за оперативность сделки», — рассказывает эксперт.

По его словам, срочные предложения особенно заметны в спальных районах Москвы и в Новой Москве — здесь чаще фиксируются уступки 10–15%, реже до 20%. В среднем, цены по таким лотам на 5–12% ниже средней по району — в зависимости от срочности и ликвидности самого объекта.

Рынок может удивить тех, кто рассчитывает на дальнейшее снижение цен на недвижимость в 2025 году

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Причины роста количества срочных продаж вполне логичны, говорит Оверченко. Во-первых, ужесточение условий ипотечного кредитования и рост ставки ЦБ снизили число потенциальных покупателей, что удлинило срок экспозиции объектов. Во-вторых, часть собственников испытывает давление: кто-то купил квартиру в ипотеку и не справляется с платежами, кто-то торопится закрыть обязательства или уезжает. Также не исключена коррекция цен: продавцы, ориентируясь на рыночные ожидания, боятся упустить «последнюю волну» и начинают двигаться по цене, чтобы продать сейчас, а не «зависнуть» до осени.

«Поэтому, несмотря на рост срочных продаж, ситуация может измениться. Если ключевая ставка продолжит снижаться, мы вполне можем увидеть эффект неожиданного оживления: спрос начнет восстанавливаться, а ценовая коррекция замедлится или вовсе остановится. В этом случае рынок удивит тех, кто рассчитывает на дальнейшее снижение цен» Павел Оверченко руководитель центра продаж городской недвижимости Genesis Brokers

Ликвидное жилье по разумной цене будет уходить с рынка быстро, особенно если оно отвечает текущим требованиям: транспортная доступность, адекватное состояние, юридическая чистота, резюмирует эксперт.