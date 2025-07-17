Врач раскрыла метод 6Т для здорового сна

Крепкий сон — это не везение, а следствие правильного подхода. Разработанная методика «6Т» позволяет создать условия, способствующие здоровому и восстанавливающему отдыху, рассказала врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева, сообщает Газета.ru .

«6T — это темнота, тишина, температура, ткани, тщательность и технологии. Все это — аспекты, которые влияют на качество сна. Темнота — это ваш надежный союзник в борьбе за полноценный отдых. Шторы из плотного текстиля, жалюзи или удобные маски для сна обеспечивают качественное затемнение, оберегая от посторонних огней и позволяя правильно вырабатываться мелатонину, гормону молодости и сна. Его выработка начинается за два часа до предполагаемого сна при условии, если человек всегда в одно и то же время ложится и встает, выключает перед сном яркий свет», — объяснила Лебедева.

Не менее важна тишина. Лебедева рекомендует обеспечить звукоизоляцию или применять беруши, чтобы оградиться от постороннего шума.

Необходимо поддерживать температуру в комнате на уровне 18–20 градусов. Это способствует расслаблению тела и создает оптимальные условия для глубокого и восстановительного сна. Также стоит внимательно выбирать материалы постельного белья. Натуральные ткани, например хлопок или лен, не только приятны для кожи, но и улучшают воздухообмен, создавая комфортную обстановку для засыпания.

Кроме того, сомнолог советует применять современные гаджеты для улучшения качества сна. Кондиционеры с функцией очистки воздуха помогают поддерживать идеальный микроклимат, а «умные» будильники и системы «умный дом» делают пробуждение более мягким и приятным. Регулярное соблюдение принципов «6Т» гарантирует здоровый сон и полноценное восстановление.