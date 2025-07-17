Жители Подмосковья смогут заниматься спортом на стадионе школы ЖК «Горки Парк»

В июле в жилом комплексе «Горки Парк» в Ленинском округе от девелопера «Самолет» школьный стадион открыли для жителей нового района. Это получилось сделать по проекту «Открытый стадион», теперь жители новостройки смогут бесплатно заниматься физкультурой, сообщили в пресс-службе компании.

До 20 августа стадион для жителей будет открыт с 8 часов утра до 22 часов. После указанной даты школа сама определит график доступа на спортплощадку. Для безопасности учеников в школе в ЖК «Горки Парк» проведены все нужные работы: стадион отгорожен от здания образовательного учреждения, оборудован отдельным входом. По периметру спортплощадки поставили камеры видеонаблюдения, они подключены к системе «Безопасный регион».

Открытие школьного стадиона в ЖК жители отметили марафоном спортивных активностей. Участники мероприятия выполняли задания и получали медали «Спортивный житель». Кульминацией этого праздника стал дружеский футбольный матч, его провели между командами ЖК «Горки Парк» и ЖК «Пригород Лесное». Несмотря на жару, спортивные активности очень интересовали людей. Всего на праздник пришли около 400 человек.

Новая школа

Фото - © ГК «Самолет» Фото - © ГК «Самолет» Фото - © ГК «Самолет»

Школа в ЖК будет открыта для учеников 1 сентября. Это первая школа, которая начнет работать в новом районе, а первый детский сад открыли там год назад.

Новая школа рассчитана на 1,1 тыс. ребят. Это трехэтажное здание общей площадью 13,7 тыс. кв. м., в котором будут обучаться 44 параллели. В нем сделаны комфортные условия для обучения ребят: там есть уютные кабинеты и спецклассы для физики, химии и информатики, мастерские по обработке ткани, металла и дерева, кабинет кулинарии и домоводства, кружковые и помещения для групп продленного дня.

Кроме того, в школе созданы кабинеты логопеда и психолога, есть медицинский блок с прививочной. Для комфорта школьников на каждом этаже появились зоны рекреации, где стоит мягкая мебель.

На втором этаже сделали актовый зал площадью свыше 400 «квадратов», его оснастили профессиональным световым, музыкальным оборудованием. Еще ученики в новой школе могут пользоваться кладовыми, артистической и костюмерной.

Для физкультуры созданы два спортзала, в них оборудованы раздевалки и душевые. Кроме того, есть небольшой зал для альтернативных тренировок.

Школьная библиотека с книгохранилищем и большими читальными залом находится на третьем этаже. Оборудован пищеблок полного цикла, около которого сделана просторная столовая на 600 посадочных мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.