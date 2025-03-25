Лавров о желании нанести поражение России: мы это уже проходили

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал желание Запада сдержать Россию, а также нанести стране поражение. Это уже проходили, передает его слова РИА Новости .

Такое желание уже изъявлял император Франции, правящий с 1804 по 1812 годы, Наполеон Бонапарт. Аналогичного хотел добиться и глава нацистской Германии Адольф Гитлер.

Также Лавров прокомментировал и планы стран Евросоюза на то, чтобы отправить миротворцев на Украину. По его словам, такие мечтатели регулярно доказывают собственную несостоятельность.

Ранее глава МИД РФ отметил, что страна поддерживает возобновление зерновой сделки. Но она должна заработать на выгодных для всех условиях.