В РФ не вводят обязательную вакцинацию от менингита, несмотря на рост заражений

В России резко выросла заболеваемость менингококковой инфекцией. При этом, несмотря на обилие зарегистрированных вакцин от данного заболевания, Минздрав России будет ждать готовности полностью отечественного препарата. Такой подход откладывает начало обязательной вакцинации на несколько лет, но экономически оправдан, сообщает Forbes .

За первые четыре месяца 2025 года в стране заболело менингитом около 600 человек (за 2024 год в целом — 694). Летальность от данного заболевания в прошлом году составила 15%, а в некоторых регионах — до 30%.

В комитете Госдумы по охране здоровья провели совещание по вопросам вакцинопрофилактики от менингококковой инфекции. Там отметили, что применение адекватной антибиотикотерапии в первые сутки на 50% уменьшает вероятность смертельного исхода и осложнений. Кроме того, центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) наблюдает повышение устойчивости к антибиотикам у штаммов болезни. В этом случае самая эффективная защита — вакцинация.

В 2025 году рост заболеваемости отмечен среди взрослых, преимущественно мигрантов, и в том числе детей. Как уточнила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, вакцинация от менингококка должна проводиться обязательно для приезжающих в РФ.

Включение вакцины от менингококка в нацкалендарь прививок предполагает только обязательную вакцинацию дошкольников. Попович подчеркнула, что менингококковая инфекция опасна в первую очередь для детей, у них высокий процент смертности и тяжелых последствий, в том числе и инвалидности.

После выписки из стационара осложнения от менингококка отмечают у 30% пациентов. При этом эффект от вакцинации от менингококка для детей первого года жизни достаточно велик.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано шесть менингококковых вакцин. Две российские полисахаридные вакцины от штаммов А и С можно применять у детей с 5 и 18 лет. Для младшего возраста есть конъюгированные вакцины из США. Еще в стране зарегистрированы две иностранные вакцины.

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой, в стране сегодня проходит испытания пятивалентный препарат импортного производителя, он может поступить в продажу в 2026 году, и еще один препарат российского производства, он будет доступен в 2027 году.

В отечественном Минздраве подчеркнули, что для включения в нацкалендарь вакцины российского производства можно подождать.