Ликсутов: производство дорожных знаков появится в Москве в рамках офсета

Локализация производства дорожных знаков в столице обеспечит импортозамещение всех комплектующих и позволит в полном объеме закрыть потребности города, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По офсетному контракту инвестор увеличит глубину локализации производства до 100%. В частности, предполагается импортозамещение флуоресцентной и светоотражающей пленки, которая сегодня поставляется из-за рубежа.

«В рамках офсетного контракта впервые на территории Москвы будет локализовано производство дорожных знаков полного цикла. За 10 лет по офсету город закупит свыше 1,5 млн дорожных знаков и их компонентов. Первая поставка планируется в 2025 году», — прокомментировал Ликсутов.

После исполнения инвестиционных обязательств по офсетному контракту инвестор получит возможность поставлять городу дорожные знаки в качестве единого поставщика.

«В освоение производства дорожных знаков по офсетному контракту инвестор вложит не менее 1 млрд рублей. Эти средства пойдут на создание нового производства ориентировочной площадью 5 тысяч квадратных метров и приобретение современного высокотехнологичного оборудования. В рамках офсетного контракта на предприятии будут выпускать около 200 наименований продукции», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

С 2017 года правительство Москвы заключило более 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и др. Совокупный объем закупки по этим контрактам превысит 677 млрд рублей. Суммарно будет создано свыше 8 тыс. новых рабочих мест. Инвестиции — около 125 млрд рублей.

В прошлом году столица впервые в РФ заключила межрегиональные офсетные контракты, офсеты на услуги, а также контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку продукции для реализации программ реновации и капитального ремонта.

По 9 офсетным контрактам инвесторы завершили строительство и модернизацию производств, начаты поставки продукции для городских нужд.