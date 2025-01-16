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В Британии тысячи украинских беженцев могут остаться без работы

Тысячи украинских беженцев, которые прибыли в Британию, могут остаться без работы из-за новых правил продления визы, сообщает RT со ссылкой на Telegraph.

«Украинские беженцы в Великобритании теряют работу, поскольку их визы нельзя продлить ранее чем за месяц до истечения срока действия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что граждане Европы и Грузии больше не готовы в прежних объемах оказывать помощь украинским беженцам, российским релокантам и Вооруженным силам Украины.

Суммы пожертвований специализированным фондам сократились в среднем в два-три раза.