Германия не впустила почти шесть тысяч украинцев в страну в 2024 году

Германия отказала во въезде почти шести тысячам украинцам в этом году, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Bild.

Граждане Украины оказались самыми многочисленными иностранцами, которым запретили въезд в страну. Их число составило 5935 человек. Вторую строчку по количеству отказов заняли граждане Сирии — 4708, далее расположился Афганистан — 2396.

Отмечается, что речь идет об украинских мигрантах, которые до этого не имели права проживать в Германии либо ранее лишились такой возможности.

Ранее сообщалось, что граждане Европы и Грузии больше не готовы в прежних объемах оказывать помощь украинским беженцам, российским релокантам и Вооруженным силам Украины. Суммы пожертвований специализированным фондам сократились в среднем в два-три раза.