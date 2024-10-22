В Грузии больше не готовы поддерживать беженцев с Украины и релокантов из России

Граждане Европы и Грузии больше не готовы в прежних объемах оказывать помощь украинским беженцам, российским релокантам и Вооруженным силам Украины. Суммы пожертвований специализированным фондам сократились в среднем в два-три раза, сообщает RT .

Еще год назад одна некоммерческая организация в среднем собирала десятки тысяч долларов ежемесячно на поддержку беженцев, тогда как сейчас сумма $3-5 тысяч за квартал считается уже неплохим результатом. Сложившаяся ситуация отражает усталость европейцев от военных конфликтов, отметили эксперты. По их мнению, вопрос Украины вызывает раздражение в политических кругах Польши и Германии, в то время как обычных граждан больше беспокоят собственные проблемы.

Большое количество проектов, связанных с релокацией, сосредоточено в Грузии. В 2024 году они столкнулись с финансовыми трудностями.

Мария Белкина, основательница организации «Волонтеры Тбилиси», заявила, что интерес к вопросам войны и беженцев начал заметно угасать уже давно.

«Наш первый фандрайзинг закончился, когда на счету было $25 тыс. Сейчас конверсия срочных сборов примерно в четыре раза ниже, чем три месяца назад», — добавила она.

RT проанализировал отчеты организации. В 2024 году они не были опубликованы, однако уже в середине 2023 года стало очевидно, что «Волонтеры» собирают в полтора-два раза меньше средств в месяц по сравнению с началом 2023 года или с 2022 годом. Например, в апреле 2023 года сумма сбора составила 165 тыс. лари, в июле — 107,5 тыс., а в июне организация могла использовать лишь 83,7 тыс. лари.

После вступления в Грузии в силу местного закона об иноагентах, который обязал лиц, находящихся под иностранным влиянием, раскрывать информацию о себе, некоторые НКО приостановили свои проекты или полностью прекратили деятельность. Среди таких организаций оказался известный грузинский фонд — Emigration for Action (EFA, «Эмиграция ради действия»). Он был основан двумя выходцами из России: Евгением Ляминым, выпускником факультета политологии НИУ ВШЭ, и политологом Игорем Мыгланом из Оснабрюкского университета (Германия).

EFA сосредоточен на поддержке украинских мигрантов, прибывших в Грузию из-за военных дйествий или страха призыва. Фонд предлагает помощь в адаптации, поиске жилья, предоставляет психологическую поддержку и медикаменты. В августе 2024 года Лямин рассказал, что теперь фонду приходится «фильтровать заявки» и отказывать некоторым соискателям.