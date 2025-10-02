Российские военные ежедневно выполняют ряд боевых задач и уверенно продвигаются вперед по всей линии соприкосновения с противником. По словам президента России Владимира Путина, в настоящее время Вооруженные силы России (ВС РФ) — самые обороноспособные, сообщает РИА Новости .

«На сегодняшний день российская армия является самой обороноспособной. <…> По всей линии боевого соприкосновения войска России уверенно идут вперед», — заявил Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер также отметил, что освобождение от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Волчанск является делом времени.

В начале сентября 2025 года появилась информация, что ВСУ перебросили отряд спецназа погранслужбы Украины из состава 10-го погранотряда к Волчанску в Харьковской области.

Ранее Путин заявил, что если бы в 2022 году в США у власти был бы Дональд Трамп, то текущий конфликт мог бы и не начаться. Однако в то время президентом страны был Джо Байден, и тогда НАТО слишком приблизилась к российским границам, заставив реагировать.

