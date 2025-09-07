сегодня в 11:54

Киевский режим перебросил отряд спецназа погранслужбы Украины из состава 10-го погранотряда к Волчанску в Харьковской области, сообщает ТАСС .

«Подтверждается переброска на волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины „Дозор“, входящего в состав 10-го ПОГО г. Одесса», — заявили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства добавила, что подготовку подразделения вели американские инструкторы еще до начала СВО, а с командиром отряда лично встречался бывший госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Ранее стало известно, что в составе ВСУ действуют как минимум пять организованных подразделений латиноамериканских наемников. Ситуация вызывает озабоченность в странах региона.