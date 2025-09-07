Согласно данным, полученным РИА Новости из открытых источников и вербовочных порталов, в составе ВСУ действуют как минимум пять организованных подразделений латиноамериканских наемников.

Среди них выделяются батальон имени Симона Боливара, «Специальная латинская бригада», мексиканский отряд Miquiztli Force, португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana. Кроме того, отдельные выходцы из Латинской Америки в индивидуальном порядке служат в других украинских формированиях.

Ситуация вызывает озабоченность в странах региона: так, правительство Колумбии официально признало проблему отправки граждан для участия в конфликте. Президент Густаво Петро инициировал рассмотрение законопроекта о присоединении к международной конвенции о запрете наемничества. По информации российских силовых структур, некоторые из этих бойцов проходят обучение работе с ударными БПЛА, что в перспективе может усилить возможности международных преступных группировок, включая наркокартели.

МИД России неоднократно заявлял, что использование киевским режимом иностранных наемников противоречит нормам международного гуманитарного права, а сами они не пользуются правами законных комбатантов.