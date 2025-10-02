Путин: при Трампе на Украине не начался бы текущий конфликт

Российский президент Владимир Путин 2 октября заявил, что если бы в 2022 году в США президентом страны был действующий американский лидер Дональд Трамп, то текущего украинского конфликта могло бы и не быть, сообщает ТАСС .

Специальная военная операция на Украине в 2022 году началась, когда у власти в США был Джо Байден. По мнению Путина, если бы тогда американским президентом был бы Трамп, все могло бы сложиться совершенно иначе. При этом Путин подчеркнул, что считает украинский конфликт общей трагедией.

«Украинская трагедия — это боль для всех нас», — заявил Путин.

По словам Путина, если бы НАТО не приблизилась к границам России, то конфликта на Украине также можно было бы избежать.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что украинский конфликт продолжается из-за того, что в него вмешивается Европа, которая препятствует мирному процессу.

