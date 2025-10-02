Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не представляет никакой опасности для Европы, которая намеренно продолжает нагнетать ситуацию и отстранять Киев от урегулирования конфликта, сообщает ТАСС .

«Россия не предоставляет угрозы для Европы. Говорить об обратном абсурдно, и это ничто иное, как умышленное нагнетание ситуации для того, в том числе для того, чтобы покрыть большое количество внутренних проблем», — заявил Песков.

По словам Пескова, именно позиция европейских стран является причиной, почему урегулирование конфликта затягивается. Своими действиями Европа только отстраняет Киев от переговоров.

Ранее Песков заявил, что представители киевского режима демонстрируют отсутствие интереса к продолжению возобновившихся мирных переговоров.

