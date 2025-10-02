Кремль высказался о мирных переговорах с Украиной

сегодня в 17:07

Песков заявил об отсутствии у Украины желания продолжать переговоры

Украинские власти не хотят продолжать переговоры о достижении мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля также назвал абстрактной позицию Киева по урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости .

Нежелание Украины договариваться с Россией не делает ситуацию более стабильной или предсказуемой, подчеркнул Песков.

«Они (Украина — ред.) не хотят о чем-то пытаться договариваться», — сказал пресс-секретарь российского лидера журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Между тем Песков заявил, что Россия «должным образом» отреагирует на передачу украинцам дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

