Песков вынес жесткое предупреждение США на случай передачи ВСУ ракет Tomahawk

сегодня в 12:22

Россия отреагирует «должным образом», если США передадут ВСУ крылатые ракеты Tomahawk. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

У Пескова спросили, как РФ отреагирует на передачу ВСУ американских крылатых ракет Tomahawk.

«Должным образом», — сказал он.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что власти США допускают вероятность поставок крылатых ракет Tomahawk государствам НАТО. Затем их могут передать Украине. Но окончательное решение придется принять президенту Дональду Трампу.

