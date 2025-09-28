Вэнс: власти США допускают вероятность поставок ВСУ ракет Tomahawk

сегодня в 18:58

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал Fox News, что власти США допускают вероятность поставок крылатых ракет Tomahawk государствам НАТО с последующей передачей их Украине. Однако окончательное решение предстоит принять президенту Дональду Трампу, сообщает ТАСС .

Трамп сделает то, что соответствует американским интересам. Он рассуждает таким образом при принятии любого решения, добавил Вэнс.

По его словам, обсуждения возможности поставок Tomahawk ВСУ проводятся. Однако решение по этому поводу озвучит президент США.

Вэнс подчеркнул, что государства ЕС приобретают оружие у Соединенных Штатов. Не происходит так, что США отдают его безвозмездно.

