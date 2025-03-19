«Услышу детали разговора с Путиным»: Зеленский позвонит Трампу 19 марта

Зеленский заявил, что 19 марта позвонит Трампу и спросит его про Путина

Украинский президент Владимир Зеленский 19 марта созвонится с главой США Дональдом Трампом. По словам политика, он надеется услышать от визави подробности его разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «РБК-Украина» .

«Мы с ним проговорим, я думаю, детали следующих шагов. Ну и я думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным», — сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

В ходе общения с прессой Зеленский также заявил, что Украина не признает российский контроль над своими утраченными территориями. По его словам, для Киева это «красная линия».

Президенты России и США провели телефонные переговоры 18 марта. В ходе беседы Путин и Трамп обсудили ряд тем, в том числе взаимный отказ ВС РФ и ВС Украины от ударов по энергетическим объектам.