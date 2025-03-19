«Для нас это „красная линия“»: Зеленский высказался об утраченных территориях

Украина не пойдет на признание утраченных территорий, которые контролирует Россия, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции. По его словам, для Киева признать потерянные территории российскими — «красная линия», сообщает «Униан».

Зеленский считает, что территориальный вопрос окажется «одним из чувствительных и сложных» в грядущих переговорах об украинском урегулировании. По мнению политика, для обсуждения этой и других тем необходимо достичь режима прекращения огня.

«Для нас „красной линией“ является признание украинских <…> территорий российскими. Мы на это не пойдем», — утверждал украинский лидер после переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Тем временем Минобороны России заявило, что Украина атаковала энергообъект на Кубани спустя несколько часов после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе того диалога Путин согласился временно прекратить удары по украинской инфраструктуре и дал соответствующий приказ военным, однако Киев устроил новую атаку.