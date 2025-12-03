Ушаков: сейчас РФ ведет переговоры по украинскому урегулированию только с США

В данный момент Москва ведет переговоры по украинскому кризису только с США. Контактов с другими сторонами нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости .

По его словам, сейчас диалог об украинском урегулировании Россия ведет исключительно с Вашингтоном. Украина отказалась от продолжения переговоров в Стамбуле. Европейские партнеры Киева не хотят идти на контакт с РФ, несмотря на ее открытость в этом плане.

Ушаков добавил, что на встрече президента РФ Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера Москва высказала свои соображения по мирному плану, представленному Штатами. Вашингтон заявил, что готов учесть их. Контакты с США по украинскому урегулированию будут продолжены.

Ушаков отметил, что успехи ВС РФ на фронте положительно повлияли на характер переговоров.

Также в ходе беседы Путина и американских переговорщиков обсуждался вопрос членства Украины в НАТО. Он был одним из ключевых.

