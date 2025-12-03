сегодня в 17:20

Ушаков: успехи армии России сказались на переговорах по конфликту на Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что успехи российской армии на линии боевого соприкосновения сказались на переговорах главы государства Владимира Путина с спецпредставителем президента США Стивов Уиткоффом, сообщает URA.RU .

Он подчеркнул, что инициативность бойцов ВС РФ на линии фронта положительно повлияла на выстраивание мирного диалога с Соединенными Штатами.

«Российские солдаты своими подвигами способствовали тому, что оценки пути достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров более адекватны, я бы так сказал», — сказал Ушаков.

По словам помощника президента РФ, на сегодняшний день Москва ведет переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта только с Вашингтоном. Белый дом выслушал и подтвердил готовность учесть соображения России.

Ушаков добавил, что Москва открыта к диалогу по мирному урегулированию конфликта, однако украинская сторона отказалась от продолжения переговоров в Стамбуле, а Евросоюз отворачивается от контакта.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на встрече Владимира Путина, спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера обсуждался вопрос членства Украины в НАТО.

