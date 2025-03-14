Ушаков: Путин гарантировал украинским военнослужащим жизнь

Ушаков заявил о гарантиях Путина для украинских военных в Курской области

Президент России Владимир Путин гарантировал жизнь украинским военным в Курской области пр условии сдачи в плен, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если Киев отдаст приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен», — приводит слова помощника российского лидера Telegram-канал «Кремль. Новости».

Ушаков добавил, что воссозданный канал коммуникаций между администрациями России и США налажен и отрабатывает ряд вопросов.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с Путиным попросил «пощадить» окруженных в Курской области подразделения ВСУ.

Российская армия освободила Суджу 13 марта 2025 года. В окружении остались несколько тысяч украинских военных, которые не могут прорваться на свои позиции в Сумской области.