Гарнизон украинской армии 3 раза за прошедшие сутки пытался покинуть Курскую область, но ничего не вышло из-за проблем со связью. Кольцо окружения Суджи сузилось примерно на 2 км за ночь, сообщает Mash .

ВСУ пытаются организованно покинуть территорию. Пленные из теробороны рассказали, что их боевые товарищи попросту прячутся в жилых домах, потому что не получают приказы от командования из-за проблем со связью. В плен взяли еще 50 бойцов ВСУ.

Начались активные бои в районе Замостья, продолжается наступление вдоль трассы Коренево — Суджа. Так ВС РФ стараются закрыть противнику выход из Суджи.

За сутки российские военные освободили Казачью Локню, где был крупный перевалочный пункт ВСУ. Оттуда большая часть боевиков бежала в Суджу. Полностью зачищены села Бондаревка и Махновка, хутора Колмаков и Агроном. Под контролем ВСУ остались Гоголевка, Горналь, Гуево, Рубанщина и сама Суджа. При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что никакого окружения в Курской области нет.

Ранее сообщалось, что украинские формирования, которые засели в Судже, потеряли связь с командованием в Киеве. Они покидают город. Из-за хаотичного бегства из Суджи ВСУ несут большие потери. ВС РФ ликвидируют личный состав противника и технику.