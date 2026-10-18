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В метро Нью-Йорка неизвестный застрелил мужчину

Происшествия

В Нью-Йорке неизвестный застрелил мужчину в возрасте около 30 лет, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в субботу на платформе станции метро в центре Манхэттена. Неизвестный выстрел в мужчину на станции «53 улица — Седьмая авеню», обслуживающей поезда линии E в северном направлении.

Подозреваемому удалось скрыться с места преступления. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее на детской площадке в Нью-Йорке в США застрелили двух человек, проводится расследование.

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