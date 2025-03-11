Солдаты ВСУ в Судже потеряли связь с командованием и спасаются бегством

Украинские формирования, которые засели в Судже Курской области, потеряли связь с командованием в Киеве. Они покидают город, сообщает ТАСС .

Военнослужащие ВСУ, оставшиеся без помощи, уже вторые сутки массово бегут из районного центра. При этом они попадают под удары российской артиллерии.

Из-за хаотичного бегства из Суджи ВСУ несут большие потери. ВС РФ ликвидируют личный состав противника и технику. Несмотря на это, украинские силы продолжают бежать из райцентра, так как боятся оказаться в полном окружении.

Как отметил собеседник агентства, в лесных массивах Суджанского района сейчас идут бои. По его данным, российские войска продвигаются по всем направлениям. Они выбивают ВСУ из опорных пунктов.

О том, что российские военные начали штурм Суджи в Курской области, где засела группировка ВСУ, стало известно 8 марта. Отмечалось, что российские штурмовые группы вели уличные бои.