Украинские войска укрепляют свои позиции на правобережье Днепра
Командир аэроразведки Топаз: ВСУ строят укрепления на правобережье Днепра
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские солдаты активно строят укрепления с использованием гражданской техники на правом берегу Днепра. Об этом рассказал ТАСС командир взвода аэроразведки с позывным Топаз.
Такие сведения добыла российская разведка.
До этого гаубицы «Мста-Б» уничтожили отделение пехоты ВСУ рядом с Херсоном. Солдаты противника прятались в специально оборудованном укрытии.
Ранее точный удар FPV-дрона разбил ДРГ ВСУ в Херсонской области. Солдаты противника хотели переплыть через Днепр.