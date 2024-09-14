Украинские войска укрепляют свои позиции на правобережье Днепра

Командир аэроразведки Топаз: ВСУ строят укрепления на правобережье Днепра
Политика
Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Украинские солдаты активно строят укрепления с использованием гражданской техники на правом берегу Днепра. Об этом рассказал ТАСС командир взвода аэроразведки с позывным Топаз.

Такие сведения добыла российская разведка.

До этого гаубицы «Мста-Б» уничтожили отделение пехоты ВСУ рядом с Херсоном. Солдаты противника прятались в специально оборудованном укрытии.

Ранее точный удар FPV-дрона разбил ДРГ ВСУ в Херсонской области. Солдаты противника хотели переплыть через Днепр.