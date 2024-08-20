Точный удар FPV-дрона разбил украинскую ДРГ, решившую переплыть Днепр

Российские солдаты ежедневно занимаются разведкой территории на этом направлении в зоне СВО. Противник не оставляет попыток перебраться на левый берег Днепра, находящийся под контролем РФ. Дроноводы фиксируют такие атаки и пресекают их.

Ночью 20 августа автомобиль подвез к берегу Днепра двух членов украинской ДРГ, которые начали плыть на правый берег. По ним нанесли удар с помощью FPV-дрона. Оба украинских диверсанта были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Курской области «летят на головы» 152-мм снаряды артиллерии группы «Север». Там работают САУ «Мста-С» и самоходные пушки «Гиацинт-С».