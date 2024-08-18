ВСУ в Курской области «летят на головы» 152-мм снаряды артиллерии группы «Север»
Поддубный: украинцам в Курской области летят на голову 152-мм артснаряды ВС РФ
Артиллеристы группировки войск «Север» ВС РФ вылавливают мобильные группы противника в Курской области, сообщается в Telegram-канале военкора Евгения Поддубного.
Для этого российские бойцы сделали огневые позиции в некоторых районах рядом с границей. В этой местности работают САУ «Мста-С» и самоходные пушки «Гиацинт-С». Они стреляют по целям, ориентируясь на разведданные, предоставленные операторами дронов.
На головы солдат ВСУ летят 152-мм боеприпасы. Поскольку они осколочно-фугасные, то поражают не только людей, но и технику.
Ранее сообщалось, что в атаке ВСУ на Курскую область участвуют 10 тыс. бойцов. Среди них есть члены элитных подразделений.