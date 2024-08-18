ВСУ в Курской области «летят на головы» 152-мм снаряды артиллерии группы «Север»

Для этого российские бойцы сделали огневые позиции в некоторых районах рядом с границей. В этой местности работают САУ «Мста-С» и самоходные пушки «Гиацинт-С». Они стреляют по целям, ориентируясь на разведданные, предоставленные операторами дронов.

На головы солдат ВСУ летят 152-мм боеприпасы. Поскольку они осколочно-фугасные, то поражают не только людей, но и технику.

Ранее сообщалось, что в атаке ВСУ на Курскую область участвуют 10 тыс. бойцов. Среди них есть члены элитных подразделений.