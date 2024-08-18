В атаке ВСУ на Курскую область участвуют 10 тыс бойцов

В попытке вторжения в Курскую область принимают участие 10 тыс. человек, сообщает Telegram-канал Военкоры Русской Весны со ссылкой на статью Wall Street Journal.

Из них шесть тысяч бойцов были отправлены атаковать регион РФ напрямую. Оставшиеся четыре тысячи помогали бойцам, находясь в Сумской области Украины.

Готовиться к атаке на Курскую область Киев начал в начале июня. Первыми для нападения отправили солдат 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад украинских войск. Они использовались оружие, переданное, в том числе из США и ФРГ.

Ранее ВС РФ вывели из строя 11 единиц техники в Курской области. Также они уничтожили два миномета.