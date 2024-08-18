Алаудинов сообщил о ликвидации 11 единиц техники ВСУ в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» вместе с другими подразделениями Вооруженных сил России за сутки уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ, сообщил вTelegram-канале командир «Ахмата», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов.

По его словам, ликвидированы два танка, четыре боевые бронированные машины, один Stryker, два миномета, три пикапа и одна инженерная машина разграждения.

Он добавил, что только на одном направлении были уничтожены более 50 военных ВСУ.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее Апти Алаудинов заявил, что военнослужащие ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области.