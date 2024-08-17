Алаудинов: украинские военные начали активно сдаваться в плен в Курской области

Он отметил, что ВСУ пытаются прорвать участок, где есть спецназ «Ахмат» и смежные подразделения.

«Мы планомерно уничтожаем противника, на каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — сказал он.

По его словам, резервы противника истощаются.

Ранее 24 военных из 22-й отдельной мехбригады ВСУ вместе сдались в плен ВС РФ, это произошло около населенного пункта Комаровка Курской области. На видео, снятом при конвое солдат, показано, как пленные идут по дороге вдоль леса. Рядом находится охрана с оружием. Видеоролик снят с дрона.