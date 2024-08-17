Более 20 украинских бойцов сдались в плен на Курском направлении
24 военных из 22-й отдельной мехбригады ВСУ вместе сдались в плен ВС РФ, это произошло около населенного пункта Комаровка Курской области, сообщает РИА Новости.
На видео, снятом при конвое солдат, показано, как пленные идут по дороге вдоль леса. Рядом находится охрана с оружием. Видеоролик снят с дрона.
Для сдачи бойцов противника в плен был использован специально созданный для этого канал в мессенджере Telegram FREE_SOLDIER2022. С помощью него украинцы связались с ВС РФ.
Ранее Минобороны РФ показало видео с пленными бойцами ВСУ, которых захватили в Курской области. По словам одного из них, рота попала под обстрел почти сразу же после захода в Курскую область.