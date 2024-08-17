Более 20 украинских бойцов сдались в плен на Курском направлении

24 военных из 22-й отдельной мехбригады ВСУ вместе сдались в плен ВС РФ, это произошло около населенного пункта Комаровка Курской области, сообщает РИА Новости .

На видео, снятом при конвое солдат, показано, как пленные идут по дороге вдоль леса. Рядом находится охрана с оружием. Видеоролик снят с дрона.

Для сдачи бойцов противника в плен был использован специально созданный для этого канал в мессенджере Telegram FREE_SOLDIER2022. С помощью него украинцы связались с ВС РФ.

Ранее Минобороны РФ показало видео с пленными бойцами ВСУ, которых захватили в Курской области. По словам одного из них, рота попала под обстрел почти сразу же после захода в Курскую область.