Минобороны РФ показало видео с пленными украинскими военными

ВС РФ захватили украинских военнослужащих в Курской области. Минобороны РФ показало видео с пленными.

Одним из них оказался 30-летний уроженец Днепропетровска. Он служит в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. В плен был захвачен еще один военнослужащий этой же бригады — 24-летний уроженец Черновицкой области.

Третьим пленным оказался 29-летний житель Одесской области. Он из 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Захвачен был и его сослуживец — 52-летний уроженец Кировоградской области. Он оказался водителем.

По словам мужчины, он находится на территории Курской области с 9 августа. Боец ВСУ пригнал в регион машину и должен был ее отдать.

Кроме того, в плен к ВС РФ попали 48-летний боец ВСУ, родившийся в Республике Татарстан и проживавший до призыва в Харькове, а также 37-летний уроженец Донецкой области, который подписал контракт с ВСУ в 2020 году.

По словам последнего, его рота попала под обстрел практически сразу же после вторжения в Курскую область несколько дней назад. Тогда же он и оказался в плену.

Ранее один из пленных бойцов ВСУ рассказал о подготовке украинских сил перед атакой на Курскую область. По его словам, Он сам сдался в плен после вторжения на территорию РФ.