Боец ВСУ Михаил Ш. оказался в числе украинских военнослужащих, которые напали на Курскую область. Он лично видел, как перед началом наступления около 50 его сослуживцев самовольно покинули часть. За ними последовали два водителя, из-за чего Михаил и его подразделение выехали не утром, а ближе к 14:00.

Мужчина рассказал, что во время наступления на Курскую область они с сослуживцами заблудились. Сначала бойцы ВСУ заехали в «какой-то населенный пункт, затем развернулись и поехали по полю». Там их автомобиль угодил в окоп, откуда невозможно было выехать. В итоге командир подразделения взорвал транспортное средство.

После этого Михаил решил отбиться от группы и сдаться в плен. Перед этим мужчина выбросил автомат, бронежилет и каску, а нож передал увязавшемуся за ним другому бойцу ВСУ, с которым позже они разошлись.

Ранее стало известно, что Киев начал переговоры об обмене пленными в Курской области. Как заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, он решает этот вопрос с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.