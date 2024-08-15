Киев начал переговоры об обмене пленными в Курской области
Украинский омбудсмен заявил о переговорах об обмене пленными в Курской области
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о начале переговоров со своей российской коллегой Татьяной Москальковой об обмене пленными в Курской области, пишет РБК.
«Обмен информацией продолжается. Украина всегда готова продолжать обменные процессы», — сказал чиновник во время так называемого всеукраинского телемарафона, комментируя вопрос обмена пленными между Москвой и Киевом.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не информировала о контактах с Лубинецом по этому вопросу.
Ранее пропускной пункт Колотиловка, где проходил обмен пленными, был закрыт из-за боевых действий со стороны ВСУ.