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Российские расчеты гаубиц «Мста-Б» ликвидировали отделение украинской пехоты, прятавшееся в укрытии. Видео с правого берега Днепра с каховского направления Херсонской области в Telegram-канале опубликовало Минобороны РФ.

Операторы разведывательных дронов ВС РФ заметили закопанное в земле укрытие одного из украинских подразделений. Информацию об этом незамедлительно отправили артиллеристам.

Ульяновские десантники атаковали противника из 152-мм гаубиц «Мста-Б». Место временной дислокации вместе с солдатами противника было уничтожено. В момент «прилета» от объекта ВСУ исходил белый дым.

Ранее российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. В атаке использовались авиация, ракеты и ударные дроны.