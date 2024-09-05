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Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

Российские войска нанесли удар с помощью БПЛА, ракет, авиации и артиллерии по военным объектам в зоне СВО и на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За сутки ВС РФ удалось уничтожить завод, на котором изготавливали боеприпасы для ВСУ. Также был нанесен удар по складу, на котором хранились безэкипажные катера.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили пункт, где временно проживали иностранные наемники. Еще были нанесены удары по солдатам и военной технике украинских войск в 136 районах.

Ночью российские войска сбили три американских ракеты ATACMS, пять французских авиабомб Hammer, реактивный снаряд «Ольха» и 27 дронов. Также Черноморский флот вывел из строя 11 безэкипажных катеров.

Ранее украинские войска пытались ударить по нескольким регионам РФ с помощью беспилотников. Российским солдатам удалось сбить боеприпасы в воздухе.