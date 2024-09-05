Украинские беспилотники пытались нанести удар по нескольким регионам РФ

Минобороны: ВС РФ за ночь отразили налет украинских дронов на четыре региона

Украинские войска предприняли попытку ударить из РСЗО «Ольха» и с использованием беспилотников самолетного, морского типа по территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ .

Российским войскам удалось ликвидировать в воздухе реактивный снаряд РСЗО «Ольха». Также войска ПВО сбили по два беспилотника над Белгородской, Брянской областями, и три недалеко от Курска.

Также украинские боевики пытались атаковать российские объекты инфраструктуры в Черном море. Там ВС РФ ликвидировали два безэкипажных катера противника.

Ранее два украинских дрона атаковали храм в селе Грузское Белгородской области. Во время атаки в здании было 10 человек.