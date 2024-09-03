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Два дрона ВСУ атаковали храм в селе Грузское Белгородской области

Два украинских дрона-гранатометчика атаковали храм Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области, сообщает Mash .

В результате данной атаки пострадал настоятель храма. У него контузия.

В 6 часов утра во вторник беспилотники ВСУ сбросили две самодельные бомбы, которые переделали из 30-мм выстрелов ВОГ-17 гранатомета АГС-17 «Пламя» (СССР).

Во время нападения украинцев в храме находились порядка 10 человек. Это были прихожане и работники.