Украина ведет войну против трех стран, объявил Зеленский
Зеленский: Украина воюет против России, Северной Кореи и Ирана
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что его страна воюет против трех стран — России, КНДР и Ирана. Об этом политик заявил во время презентации в Верховной раде своего плана по урегулированию конфликта, сообщает Газета.ru.
«Украина воюет с тремя странами — Россией, Ираном и Северной Кореей», — сказал Зеленский украинским депутатам.
14 октября глава Украины заявлял, что Северная Корея де-факто станет стороной конфликта в его стране. По словам Зеленского, северокорейцы находятся на стороне России.
Украинский лидер также исключил заморозку конфликта или уступку территорий в своем плане урегулирования.