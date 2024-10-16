Украина ведет войну против трех стран, объявил Зеленский

Зеленский: Украина воюет против России, Северной Кореи и Ирана
Политика

Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что его страна воюет против трех стран — России, КНДР и Ирана. Об этом политик заявил во время презентации в Верховной раде своего плана по урегулированию конфликта, сообщает Газета.ru.

«Украина воюет с тремя странами — Россией, Ираном и Северной Кореей», — сказал Зеленский украинским депутатам.

14 октября глава Украины заявлял, что Северная Корея де-факто станет стороной конфликта в его стране. По словам Зеленского, северокорейцы находятся на стороне России.

Украинский лидер также исключил заморозку конфликта или уступку территорий в своем плане урегулирования.