Украинский президент Владимир Зеленский впервые публично представляет свой «план» урегулирования конфликта в Верховной раде. По его словам, эта стратегия не предусматривает заморозку конфликта или уступку территорий, сообщает ТАСС .

«Это не заморозка. Это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать план», — сказал Зеленский.

Ключевые положения «плана» президента Украины ранее появлялись в СМИ. В положениях присутствовали пункты о дальнобойных ударах вглубь России, об увеличении поставок вооружений в ВСУ и приглашении Украины в НАТО.

В Кремле уже заявили, что для достижения мира киевскому режиму нужно «протрезветь» и понять причины, вызвавшие сам конфликт на Украине.