Сценариста «Счастливы вместе» приговорили к 6 годам 7 месяцам тюрьмы за убийство

В суде в четверг сценариста «Счастливы вместе» Станислава Берестового приговорили к 6 годам и 7 месяцам колонии строгого режима по делу об убийстве экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина, сообщает РЕН ТВ .

Преступление произошло в ночь с 13 на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе. Мужчины отмечали Вербное воскресенье и обсуждали телепроекты, после чего между ними вспыхнула ссора.

По версии следствия, во время ссоры с 33-летним участником проекта «Дом-2» обвиняемый нанес ему 91 удар ножом. Жертва скончалась на месте.

Как пишет «112», защита сценариста планирует обжаловать вынесенный приговор.

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