Зеленский обвинил КНДР в планируемом «включении» в конфликт против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале утверждает, что Северная Корея «практически включается» в конфликт против Украины, выступая на стороне России. Со слов украинской разведки политик заявил, что российские войска могут якобы получить помощь со стороны КНДР.

Зеленский рассказал, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского, где подробно рассказывалось про покровское направление и вторжение украинцев в Курскую область.

Также перед украинским лидером с докладом выступили разведчики, которые озвучили «намерения россиян на осень-зиму». По словам Зеленского, все было передано ему «достаточно подробно».

Зеленский также утверждает, что в конфликт на Украине «практически включится» КНДР.

Несколько дней назад военный политолог Александр Перенджиев обвинил южнокорейские СМИ во лжи про отправку армии Северной Кореи на СВО. Эксперт отмечал, что, несмотря на сотрудничество с КНДР в сфере безопасности, ни Пхеньян, ни Москва не делали заявлений о помощи друг другу оружием или военными.