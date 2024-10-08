Южнокорейские СМИ уличили во лжи про отправку армии Ким Чен Ына на СВО

Военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что южнокорейские СМИ часто публикуют фальшивую информацию о КНДР. В частности, об отправке войск Северной Кореи в зону СВО на Украине, сообщает NEWS.ru .

По мнению эксперта, это делается для того, чтобы Республика Корея могла вписаться в антироссийскую стратегию. Несмотря на сотрудничество с КНДР в сфере безопасности, ни Пхеньян, ни Москва не делают заявлений о поставках оружия или войск, это делает только Сеул.

Перенджиев также упомянул, что южнокорейские СМИ распространяли слухи об уснувшем генерале Северной Кореи, которого за это якобы приказали расстрелять из пушки. По его словам, в прессе регулярно появляются фейки о жестоких условиях жизни и голоде в КНДР.

«Южнокорейские дипломаты, находясь в Москве, всегда говорят, что страна оказывает только гуманитарную помощь. Но они лукавят. <…> Они еще дают деньги для обогащения украинской верхушки», — заключил эксперт.